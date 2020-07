Die Weltgesundheitsorganisation hat den bisher höchsten Tageswert bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie verzeichnet.

Die Mitgliedsstaaten hätten mehr als 212.000 neue Fälle gemeldet, teilte die WHO in Genf mit. Demnach wurde die höchste Zahl von Neuansteckungen auf dem amerikanischen Kontinent registriert. Allein in den USA und Brasilien seien es fast 130.000.



Die WHO-Zählweise kann sich wegen Verzögerungen bei offiziellen Mitteilungen von anderen globalen Erhebungen unterscheiden.