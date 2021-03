Der frühere Kulturstaatsminister der Bundesregierung, Nida-Rümelin, hat das deutsche Festhalten an strengen Datenschutzregeln in der Corona-Pandemie kritisiert.

Die Entscheidung, die Corona-App freiwillig zu machen und nicht verpflichtend, sei falsch gewesen, erklärte Nida-Rümelin, der auch stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates ist. Dem "Münchner Merkur" sagte er, manche Verteidiger des Datenschutzes seien zufrieden. Daneben stehe aber die Bilanz der Krise: Über 70.000 Todesfälle, 500.000 zusätzliche Arbeitslose, vernichtete Existenzen, ein deutlicher Anstieg psychischer Erkrankungen. Als Gegenbeispiel nannte er Südkorea, wo die App verpflichtend gewesen sei. Weiter meinte Nida-Rümelin, so gut wie alle Grundrechte würden massiv eingeschränkt - die Freiheit der Berufsausübung, das Eigentumsrecht, die Versammlungsfreiheit, die Mobilitätsfreiheit. Das nehme man in Kauf. Nur in einem Bereich dürfe es keine Einschränkung geben: beim Datenschutz, kritisierte Nida-Rümelin.

