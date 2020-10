In den Niederlanden gilt von Mittwoch an wieder ein teilweiser Lockdown.

Grund ist der erhebliche Anstieg der Corona-Neuinfektionen von zuletzt 7.000 Fällen innerhalb eines Tages. Ministerpräsident Rutte erklärte, Bars und Restaurants würden geschlossen. Versammlungen mit mehr als 30 Personen sowie der Verkauf von Alkohol am Abend seien verboten. In geschlossenen Räumen gelte eine Maskenpflicht für alle Menschen ab 13 Jahren. Die Maßnahmen würden zunächst zwei Wochen in Kraft bleiben. Auch die italienische Regierung hat die Corona-Maßnahmen für zunächst einen Monat verschärft. Private Feiern mit Ausnahme von Hochzeiten oder Beerdigungen mit maximal 30 Teilnehmern sind verboten. Restaurants und Bars müssen um Mitternacht schließen. Schulausflüge werden ausgesetzt und es gibt Einschränkungen für den Amateursport. Strengere Corona-Regeln gibt es von Mittwoch an auch in Tschechien: Restaurants, Bars und Klubs schließen bis auf Weiteres. Schulen müssen drei Wochen lang zum Fernunterricht übergehen. In Tschechien war der höchste Wert an Neuinfektionen in der EU registriert worden. Binnen 14 Tagen waren es fast 500 Menschen je 100.000 Einwohner.



Ein besonderer Infektionsfall wird zudem aus Belgien berichtet. Dort haben sich 600 Studierende mit dem Corona-Virus infiziert. Die betreffende Universität verwies auf ihr Hygienekonzept und betonte, es sei unklar, ob sich die Studierenden auf dem Campus oder in ihrer Freizeit angesteckt hätten.

