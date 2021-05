Niedersachsen will die Maskenpflicht im Einzelhandel in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 nach Pfingsten aufheben.

Das geht aus dem Entwurf für eine kurzfristige Lockerung der Corona-Regeln hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Wie es aus der Regierung in Hannover hieß, folgt man damit der Forderung des Handels. Erste Lockerungen für Einzelhandel, Tourismus und Gastronomie hatten in Niedersachsen bereits vor eineinhalb Wochen gegriffen. Die Regel, zunächst nur Bürgern des Bundeslandes touristische Übernachtungen zu erlauben, wurde vom Oberverwaltungsgericht gekippt.



In Berlin etwa ist das Einkaufen ohne Maskenpflicht derzeit dagegen kein Thema. Eine solche Regelung sei nicht geplant, teilte eine Senatssprecherin mit.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.