Der FDP-Bundestagsfraktionsvize Theurer hat zurückhaltend auf die Abweisung der Eilanträge gegen die nächtliche Ausgangssperre durch das Bundesverfassungsgericht reagiert.

Das sei noch keine Entscheidung in der Sache, erklärte er auf Twitter. Man müsse nun auf das Hauptverfahren warten. Die AfD-Abgeordnete Cotar kritisierte die Karlsruher Entscheidung als politisch motiviert. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, eine andere Entscheidung aus Karlsruhe hätte sehr viel Vertrauen in die Politik der Bundesregierung und des Bundestags zerstört. Offensichtlich habe man handwerklich gut gearbeitet.



Der Erste Senat in Karlsruhe hatte seine Entscheidung gestern damit begründet, dass die Maßnahmen einem grundsätzlich legitimen Zweck dienten und nicht offensichtlich unangemessen seien. Zugleich betonten die Richter, damit sei noch nicht entschieden, ob die Maßnahmen tatsächlich mit dem Grundgesetz vereinbar seien. Dies werde im Hauptsacheverfahren geprüft. Dessen Beginn sei noch offen. Mehrere Bundestagsabgeordnete sowie weitere Einzelpersonen haben Verfassungsveschwerden gegen die sogenannte "Corona-Notbremse" eingelegt. Sie richten insbesondere gegen die Ausgangssperre zwischen 22 und fünf Uhr.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.