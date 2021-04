In dieser Nacht greift erstmals die sogenannte Corona-Notbremse des Bundes. Die Regelung im geänderten Infektionsschutzgesetz gilt automatisch für Landkreise oder Städte, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern drei Tage lang über dem Wert von 100 liegt.

Das betrifft 325 Kreise und kreisfreie Städte. Von Mitternacht bis 5 Uhr darf niemand mehr das Haus verlassen, außer es gibt gewichtige Gründe wie etwa die Pflege von Angehörigen, die Versorgung von Tieren, Notfälle oder die Arbeit.



Ab Samstag darf sich höchstens noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre ausgenommen sind. Die Ausgangsbeschränkungen gelten ab Samstagabend ab 22 Uhr; bis Mitternacht ist Bewegung an der frischen Luft allein jedoch noch erlaubt. Der Präsenzunterricht an Schulen soll ab einer Inzidenz von 165 in der Regel gestoppt werden. Dies würde Kinder und Jugendliche in 146 Kreisen und Städten betreffen. Falls Länder strengere Regelungen getroffen haben, gelten diese weiter.

Auch Folgen für Reisende

Das geänderte Infektionsschutzgesetz hat auch Konsequenzen für nächtliche Reisen. Das Bundesinnenministerium teilte mit, dass die sogenannte Corona-Notbremse nicht nur den Aufenthalt an einem Ort betreffe, sondern auch das Reisen von A nach B. Eine dienstliche Flugreise sei aber möglich, hieß es unter Verweis auf die Ausnahmen von der Regelung.

Wirtschaftsrat der CDU gegen Notbremse

Der Wirtschaftsrat der CDU befürchtet durch die Corona-Notbremse verheerende ökonomische Folgen für Handel und Gastronomie. Der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Steiger, bezeichnete die Maßnahmen in der "Bild"-Zeitung als Symbolpolitik, die am Kern einer effizienten Bekämpfung der Pandemie leider vorbeigehe. Mitglieder des Wirtschaftsrats wollen laut Steiger vor dem Bundesverfassungsgericht gegen erneute bundesweite Schließungen und "brancheninterne Ungleichbehandlungen" vorgehen.

Zahlreiche Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht

Nach Angaben des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe sind einen Tag nach Unterzeichnung des neuen Infektionsschutzgesetzes bereits zahlreiche Verfassungsbeschwerden und Eilanträge dagegen registriert worden. Es seien rund 25 Beschwerden eingegangen, sagte ein Gerichtssprecher am Nachmittag. Die Zahl ändere sich aber laufend, weil ständig neue Beschwerden eingingen. Wann die Verfassungsrichter entscheiden, ist dem Sprecher zufolge noch nicht absehbar.

