Die bundesweit verbindlichen Regeln für schärfere Corona-Maßnahmen bei hohem Infektionsgeschehen zeigen aus Sicht der Bundesregierung Wirkung.

Man sehe jetzt eine deutliche Umkehr, sagte Kanzleramtschef Braun in der Regierungsbefragung im Bundestag. Es zeige sich momentan eine extrem schnelle Entlastung von den Infektionszahlen. Dies gebe zur Hoffnung Anlass, dass die Überlastung des Gesundheitswesens reduziert werde, meinte Braun.



Die von Bundestag und Bundesrat beschlossenen einheitlichen Regeln, die sogenannte "Notbremse", greift seit dem 24. April in vielen Teilen Deutschlands. Sie tritt in Kraft, sobald an drei aufeinander folgenden Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird. Bundesweit ging dieser Wert inzwischen auf 132,8 zurück. Vor einer Woche lag er bei 160,6.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.