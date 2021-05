In Nordrhein-Westfalen sollen möglichst alle Schülerinnen und Schüler ab dem 31. Mai wieder Präsenzunterricht erhalten.

Ministerpräsident Laschet sagte im Düsseldorfer Landtag, die Regelung gelte für alle Schulformen und bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der CDU-Vorsitzende betonte, Corona sei besonders für die Jüngeren eine langfristige Gefahr, auch in psychosozialer Hinsicht. Deshalb sei der Präsenzunterricht so wichtig. Zugleich kündigte er an, das Bundesprogramm zum Aufholen coronabedingter Lernrückstände mit zusätzlichen 250 Millionen Euro zu verdoppeln. Wenn nötig, würden weitere Angebote geschaffen.

