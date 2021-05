In Nordrhein-Westfalen will die Landesregierung Berichten nachgehen, wonach Bewohner von Alten- und Pflegeheimen trotz eines vollständigen Corona-Impfschutzes in Quarantäne untergebracht werden.

Er nehme solche Hinweise sehr ernst, sagte Gesundheitsminister Laumann der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Besuchsverbote in Alten- und Pflegeeinrichtungen dürften nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung der Landesregierung ausgesprochen werden. Das Land wolle mit einer neuen Allgemeinverfügung das bereits bestehende Quarantäne-Verbot für vollständig geimpfte Bewohner nochmals unterstreichen, erklärte der CDU-Politiker.

