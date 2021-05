Angesichts der finanziellen Belastungen durch die Corona-Krise hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ihre Mitgliedsländer dazu aufgerufen, Erbschaften verstärkt zu besteuern.

Steuern auf Erbschaften und Schenkungen könnten dazu beitragen, soziale Ungleichheiten in den Ländern zu verringern, heißt es in dem in Paris veröffentlichten Bericht der OECD. Zudem würde die Lage der öffentlichen Kassen verbessert. Erbschaftsteuern seien auch leichter zu erheben als andere Steuern auf Vermögen. In den USA werden nur 0,2 Prozent der Erbschaften besteuert, im Kanton Zürich in der Schweiz sind es 12,7 Prozent.

