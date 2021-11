Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen hat Österreich landesweite Einschränkungen für Ungeimpfte beschlossen.

Wie die Regierung in Wien nach Beratungen mit den neun Bundesländern mitteilte, dürfen Menschen ohne Corona-Impfung ab Montag keine Lokale, Hotels, Freizeiteinrichtungen und körpernahe Dienstleister mehr aufsuchen. Man werde die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen, sagte Bundeskanzler Schallenberg. Zudem muss den Angaben zufolge im gesamten Handel, in Museen und Bibliotheken eine FFP2-Maske getragen werden.



Ursprünglich hatte die Regierung geplant, einen Teil-Lockdown für Ungeimpfte erst einzuführen, wenn 500 Betten in Intensivstationen mit Corona-Patienten belegt sind. Derzeit sind es zwar erst 362. Die 500 würden allerdings in wenigen Tagen erreicht, sagte Gesundheitsminister Mückstein.



In Österreich haben 66,5 Prozent der Gesamtbevölkerung den vollen Impfschutz. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 522.

