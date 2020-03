Österreich kontrolliert seit Mitternacht die Grenze zu Deutschland.

Wie das Innenministerium in Wien mitteilte, dürfen dann nur noch Personen einreisen, die ein ärztliches Zeugnis vorlegen und nachweisen können, dsss sie nicht mit Sars-CoV-2 infiziert sind. Österreichische Staatsbürger sowie Menschen mit Wohnsitz in der Alpenrepublik ist die Einreise auch ohne ein solches Zeugnis gestattet - sie müssen dann aber für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Die Durchreise ohne Zwischenstopp bleibt erlaubt, auch der Güterverkehr und Pendler sollen die Grenze weiter passieren dürfen. Die Maßnahmen gelten zunächst bis zum 7. April. Deutschland hat an den Übergängen zu Österreich bereits am Montag mit Kontrollen begonnen, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.



Das gesamte österreichische Bundesland Tirol ist seit Mitternacht unter Quarantäne. Betroffen sind 279 Gemeinden. In Tirol wurden bisher 474 Infektionsfälle bestätigt, mehr als in jedem anderen österreichischen Bundesland.