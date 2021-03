Am Wochenende sollten in Österreich Cafés und Restaurants unter freiem Himmel eigentlich wieder aufmachen dürfen. Weil die Corona-Infektionszahlen in dem Land aber stark steigen, wurde das jetzt abgesagt.

Öffnungsschritte soll es jetzt erst nach Ostern geben und auch das nur, sofern es die Situation auf den Intensivstationen erlaube, sagte Bundeskanzler Kurz nach Gesprächen mit Experten, den Landeschefs und der Opposition. Österreich hatte am 8. Februar den Lockdown gelockert und den Handel und die Schulen wieder geöffnet.



Vor allem in der Hauptstadt Wien und im Osten des Landes gebe es angesichts der starken Ausbreitung der britischen Virus-Mutation eine angespannte Situation auf den Intensivstationen. Deshalb würden für Wien, Niederösterreich und das Burgenland in den nächsten Tagen separate Maßnahmen ausgearbeitet. Österreich verzeichnet landesweit aktuell eine 7-Tages-Inzidenz von 240.

"Müssen mit dem Virus leben"

In Regionen, in denen eine Inzidenz von 400 pro 100.000 Einwohner überschritten wird, sollen zusätzlich regional angepasste Sofort-Maßnahmen gesetzt werden. In den nächsten Monaten werde man mit dem Virus leben müssen, sagte Kanzler Kurz. Er sei aber überzeugt, dass man im Sommer zur Normalität zurückkehren könne. Bis dahin soll jedem Österreicher zumindest eine Impfung angeboten werden.

