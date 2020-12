In Deutschland und allen anderen EU-Mitgliedsstaaten hat offiziell die Impfung gegen das Coronavirus begonnen.

In den Bundesländern immunisierten mobile Teams die ersten Bewohner und das Personal von Pflegeeinrichtungen. Auch einige der bundesweit über 400 Impfzentren nahmen ihre Arbeit auf. In Oberfranken in Bayern musste in acht Landkreisen der Impfstart verschoben werden, weil die Kühlkette zur Lagerung des Vakzins unterbrochen worden war.



Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten nannten den Beginn einen Lichtblick im Kampf gegen die Pandemie. Der griechische Regierungschef Mitsotakis lobte die europäische Solidarität, weil der Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer gleichzeitig an alle 27 EU-Länder verteilt wurde. Alle Spitzenpolitiker mahnten zugleich, dass die Schutzanstrengungen nicht nachlassen dürften, bis ein ausreichender Impfschutz in der Bevölkerung bestehe. - Zunächst werden vorrangig Menschen immunisiert, die zur Gruppe mit dem größten Risiko gehören oder im Kranken- und Pflegebereich arbeiten. Obwohl das Impfen EU-weit heute starten sollte, war das Vakzin vereinzelt auch schon gestern verabreicht worden - unter anderem in Ungarn, der Slowakei und Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.