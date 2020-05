Mit einem Sonderflug sind rund 200 in China tätige Vertreter der deutschen Wirtschaft, die durch die Corona-Pandemie in der Bundesrepublik bleiben mussten, in Tianjin gelandet.

Nach Angaben der örtlichen Behörden müssen die meisten von ihnen - je nach weiterem Zielort - zwei Wochen in Quarantäne, bevor sie dorthin reisen können. Mittlerweile haben 2000 bis 2500 Personen ihr Interesse bekundet, aus Deutschland nach China zurückzukehren.