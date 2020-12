In Deutschland sind binnen 24 Stunden 27.728 Corona-Neuinfektionen registriert worden.

Das teilte das Robert Koch-Institut mit. Das sind etwa 7.000 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Der starke Anstieg ist möglicherweise auch darauf zurückzuführen, dass gestern keine Zahlen aus Sachsen übermittelt wurden und in den neuen Zahlen auch Nachmeldungen enthalten sind. Das könnte auch für die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gelten, die mit 952 einen neuen Höchststand erreichte. Bisher lag der Höchstwert bei knapp 600.



Wie aus dem gestern Abend veröffentlichten Lagebericht des RKI hervorgeht, befinden sich 4.735 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.