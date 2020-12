Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut 32.552 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet.

Außerdem wurden 964 neue Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie verzeichnet. Die Zahlen sind jedoch nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar. Laut Robert Koch-Institut gab es über die Weihnachtstage weniger Tests und Meldungen. Die aktuell hohen Werte seien deshalb wohl auch auf Nachmeldungen zurückzuführen, hieß es.



Die Sieben-Tage-Inzidenz lag etwas niedriger als am Vortag bei 139,8. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.