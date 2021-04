Zahlreiche Bundestagsabgeordnete haben dem Gesundheitsministerium im vergangenen Frühjahr Hinweise für die Beschaffung von Corona-Schutzmasken gegeben.

Das Ministerium veröffentlichte eine Liste mit 40 Namen, darunter Ressortchef Spahn, Wirtschaftsminister Altmaier und FDP-Chef Lindner. Die Abgeordneten gaben demnach Hinweise, in deren Zusammenhang es zu Vertragsabschlüssen kam. Das Ministerium betont, in der angespannten Lage vor einem Jahr seien die Informationen "in hohem Maße erwünscht" gewesen. Staatssekretär Steffen betonte, abgesehen von den öffentlich bekannten Fällen lägen dem Ministerium keine Anhaltspunkte für Fehlverhalten vor.



Die Beschaffung von Masken war wegen hoher Provisionszahlungen an Parlamentarier in die Schlagzeilen geraten. Gegen den langjährigen CSU-Abgeordneten Nüßlein ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Verdachts auf Korruption.

