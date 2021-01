Die erste Lieferung mit dem Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna ist in Deutschland angekommen.

Von einer zentralen Stelle aus sollen die rund 60.000 Dosen morgen an die Bundesländer geliefert werden. Bundesgesundheitsminister Spahn betonte im ZDF, es werde allerdings keine Wahlmöglichkeit zwischen dem Impfstoff von Moderna und dem Mittel des Mainzer Konzerns Biontech geben. Dafür sei die Menge zu gering. Spahn rechnet bis Ende des Quartals mit der Lieferung von zwei Millionen Dosen des Moderna-Impfstoffes. Im Laufe des Jahres sollen insgesamt 50 Millionen Dosen in Deutschland ankommen.



Das Mittel war vor wenigen Tagen als zweiter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen worden. Es soll unkomplizierter in der Handhabung sein als das Vakzin von Biontech und Pfizer, das bei minus 70 Grad gelagert werden muss.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.