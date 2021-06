Der Großraum der portugiesischen Hauptstadt Lissabon wird wegen der starken Zunahme von Corona-Infektionsfällen mit der Delta-Variante für zweieinhalb Tage abgeriegelt.

Laut Regierungsangaben dürfen die 2,8 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner von Freitagnachmittag bis Montagmorgen die Region Lissabon nur aus triftigem Grund verlassen. Auswärtige dürften nur in Ausnahmefällen einreisen. In Lissabon breite sich die zunächst in Indien entdeckte Variante des Coronavirus derzeit relativ stark aus.



Auch in Russland verzeichnen die Behörden einen deutlichen Anstieg der aggressiveren Delta-Variante. In Moskau verschlechtere sich die Situation rapide und unerwartet, vermutlich aufgrund ansteckenderer Virus-Varianten, sagte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sobjanin. In Deutschland wurde die Delta-Variante nach Angaben des Robert Koch-Instituts bislang bei sechs Prozent der Proben nachgewiesen. Ihr Anteil sei in den letzten Wochen deutlich angestiegen.

