Die Absage der Gedenk-Demonstration für die Opfer des Anschlags von Hanau sorgt für Kritik und Enttäuschung, aber auch für Verständnis.

Der Vorsitzende der Partei "Die Linke", Riexinger, schrieb auf Twitter, es sei "ein wenig unverständlich", warum die Demonstration abgesagt werde, Coronagegner aber "laufen dürften". Dennoch stehe heute das Gedenken im Vordergrund. Auf Twitter sind viele Äußerungen mit diesem Tenor zu finden.



Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lindh twitterte, man verliere auf Dauer Glaubwürdigkeit und jedes Vertrauen der Angehörigen der Opfer, wenn Corona-Leugner ohne Masken und Abstand marschierten, Corona-Partys stattfänden, S-Bahnen aus allen Nähten platzten, aber die Gedenkdemo von Hanau abgesagt werde.

Aufgrund der Coronazahlen abgesagt

Der Oberbürgermeister von Hanau, Kaminsky, hatte die Demonstration mit bis zu 5.000 Menschen aufgrund der Entwicklung der Coronazahlen in Hanau abgesagt. Die Veranstalter der geplanten Demonstration - die Initiative 19. Februar Hanau - erklärte dazu, man bedauere die Entscheidung, weil man wochenlang gemeinsam mit der Stadt und dem Ordnungsamt ein Hygiene-Konzept entwickelt habe. "Dennoch sind wir keine Corona-Rebellen und folgen der Entscheidung", hieß es weiter.



Auch der Ausländerbeirat in Hanau zeigte Verständnis. Die Vorsitzende Yilmaz-Ilkhan sagte im Deutschlandfunk, bei den Gesprächen habe der Beirat "im Hinterkopf gehabt, wenn die Infektionszahlen steigen, dass es zu einer solchen Situation kommen kann".

"Nicht anders zu machen"

Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau verweist darauf (Audio-Link), dass in Hanau die wichtige Infektionsmarke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner erreicht werde, die weitere Maßnahmen nach sich ziehe. Insofern sei das mit der Absage "nicht anders zu machen" gewesen.



HR-Reporter Heiko Schneider veröffentlichte einen längeren Thread auf Twitter, in dem er erklärt, dass Hanau schon sehr früh sehr restriktiv gewesen sei, was Corona angehe. OB Kaminsky mache zwar sicher nicht alles richtig, aber die Angehörigen etwa seien zufrieden mit dem, was er nach dem Anschlag getan habe.



Statt einer Demonstration gibt es in Hanau nun eine kleinere Kundgebung mit maximal 249 Personen, an der auch der OB teilnimmt. Der Livestream ist hier nachzuverfolgen. Zum Auftakt wurden die Namen der Opfer verlesen.



Am 19. Februar hatte ein 43-jähriger Mann neun Menschen in Hanau erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Mann hatte vor der Tat im Internet Beiträge mit rassistischem und rechtsextremistischem Inhalt veröffentlicht.