Der Aerosol-Forscher Gerhard Scheuch hat die Politik davor gewarnt, zur Eindämmung der Corona-Pandemie Ausgangssperren zu verhängen.

Aus Sicht des Infektionsschutzes sei das kontraproduktiv, sagte der frühere Präsident der internationalen Gesellschaft für Aerosolforschung im WDR-Hörfunk. Denn man suggeriere den Menschen, dass es draußen gefährlich sei, und verleite sie zu Treffen in Innenräumen. Dort sei das Infektionsrisiko aber sehr viel höher, betonte Scheuch. Führende Aerosol-Forscher hatten deshalb bereits in einem Offenen Brief an Bund und Länder einen Kurswechsel gefordert.



Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sagte dagegen im Deutschlandfunk, man könne sich sehr wohl auch draußen infizieren. Neben der Aerosol-Übertragung spiele die Tröpfchenübertragung eine große Rolle. Einer Oxford-Studie zufolge senkten Ausgangsbeschränkungen den R-Wert um zehn bis 20 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.