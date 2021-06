Ärzteverbände rufen die Bevölkerung in Deutschland zu Geduld und Rücksichtnahme auf, wenn am kommenden Montag die Impfpriorisierung in den Arztpraxen aufgehoben wird.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", er rechne mit einem Ansturm auf die Praxen. Der Vorsitzende des Virchowbundes, Heinrich, sagte, es gebe nach wie vor zu wenig Impfstoff in den Praxen. Aber es gehe jetzt nur noch um Wochen, nicht um Monate, bis alle Impfwilligen ein Angebot bekämen. Der Virchowbund ist der Verband der niedergelassenen Ärzte.



Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch das Ende der Priorisierungen gebilligt, das über Änderungen an der Impfverordnung geregelt wird. Damit können von Montag an auch Betriebsärzte Impfungen von Beschäftigten vornehmen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.