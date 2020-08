Der Ärzteverband Marburger Bund hält die Rückkehr zum Regelbetrieb an Schulen trotz der beiden Corona-bedingten Schulschließungen in Mecklenburg-Vorpommern für richtig.

Verbandschefin Johna sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Schule sei eine Großveranstaltung, die man sich leisten müsse. Dafür brauche es allerdings feste Regeln wie das Tragen von Masken auf dem Schulhof und eine Strategie zum regelmäßigen Belüften der Räume, die auch im Herbst und Winter durchzuhalten sei. Johna kritisierte, die Überlegungen dazu kämen teilweise erstaunlich spät. Der Bundeselternrat beklagte eine mangelnde Vorbereitung der Schulen. Der Vorsitzende Wassmuth sagte der Zeitung "Die Welt", es sei ärgerlich, dass die Kultusminister das Thema so lässig angegangen seien. Sie hätten die Sommerferien nicht genutzt, um sich vernünftig auf einen verlässlichen Unterricht in Corona-Zeiten einzustellen.



Kurz nach Ferienende hatten die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern gestern eine Grundschule und ein Gymnasium vorerst geschlossen, weil sich ein Schüler beziehungsweise eine Lehrerin mit dem Virus infiziert haben.