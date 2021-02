Afghanistan hat die ersten 500.000 Dosen Corona-Impfstoff erhalten.

Es handelt sich um Impfstoff von Astrazeneca, der in Indien hergestellt wird. Allerdings steht die Notfallzulassung der WHO noch aus. Sobald diese erteilt sei, solle ein Impfprogramm starten, wie das Gesundheitsministerium in Kabul mitteilte. Zunächst sollen etwa eine Viertel Million Menschen geimpft werden. Den Anfang machen Krankenschwestern, Ärzte und Pfleger, die mit der Behandlung von Corona-Patienten beschäftigt sind.

