Die umstrittene Internetaktion #allesdichtmachen verliert auch bei den Organisatoren selbst an Rückhalt.

Nach heftiger Kritik an den mehr als 50 Videos haben sich einige Teilnehmer inzwischen davon distanziert, Meret Becker und Heike Makatsch zogen ihre Videos zurück. Auch die Schauspieler Ulrike Folkerts und Richy Müller nannten ihre Beteiligung an der Aktion in verschiedenen Medien als Fehler. Jan Josef Liefers räumte gegenüber Radio Bremen ein, Ironie sei offenbar ein ungeeignetes Mittel, um auf Missstände aufmerksam zu machen.



Bundesgesundheitsminister Spahn bot den Initiatoren ein Gespräch an. Kritik und Fragen seien in der Demokratie nicht nur normal, sondern wünschenswert, so der Gesundheitsminister. Der Deutsche Kulturrat bezeichnete die Initiative als nicht hilfreich und kontraproduktiv im Hinblick auf das Bemühen, Öffnungsschritte für die Kultur zu erreichen. Der Aktion wurde unter anderem vorgeworfen, zynisch auf das Leiden in der Pandemie zu reagieren und Verschwörungsmythen zu bedienen. In den Videos parodieren die Initiatoren Corona-Schutzmaßnahmen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.