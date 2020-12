Wegen der stark gestiegenen Corona-Zahlen gilt in Baden-Württemberg ab heute eine Ausgangsbeschränkung. Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen schicken viele Schülerinnen und Schüler zurück an ihre Schreib- oder Küchentische. Ein Überblick über diese und weitere Maßnahmen.

Die Ausgangsbeschränkung in Baden-Württemberg besagt grundsätzlich, dass man die eigene Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen darf. Das kann zum Beispiel die Arbeit oder ein Arztbesuch sein, aber auch Einkäufe oder Sport. Tagsüber dürften sich bis zu fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten treffen. Nachts ist auch das untersagt. Schulen, Kitas, Hochschulen und Einzelhandel bleiben geöffnet. Die Maßnahmen im Detail und die Lage vor Ort erläutert Dlf-Korrespondentin Katharina Thoms.



Sachsen hat die Schließung des Einzelhandels bereits beschlossen, ausgenommen sind Supermärkte. Auch Schulen, Kitas und Horte machen zu. Schon ab heute gelten Ausgangsbeschränkungen, erlaubt ist das Entfernen vom Wohnort nur in einem im Umkreis von 15 Kilometern. Zudem soll bei anhaltend hoher Inzidenz eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr in Kraft treten. Der Ausschank und Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit sind verboten. Weitere Informationen über die Lage in Sachsen sowie in Sachsen-Anhalt und Thüringen hat der mdr.



In Schleswig-Holstein sollen statt zehn nur noch fünf Personen aus maximal zwei Hausständen zusammenkommen dürfen - auch an Weihnachten. Ausgenommen ist nur die engste Familie. Ab heute sind dort landesweit der Ausschank und das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit verboten. Ab Montag soll es in dem Land für Schüler ab der 8. Klasse keinen Präsenzunterricht mehr geben.

NRW hebt Präsenzpflicht in den Schulen auf

In Nordrhein-Westfalen sind ab kommendem Montag alle Schülerinnen und Schüler von der Präsenzpflicht befreit. Ab der 8. Klasse wird auf Distanz unterrichtet, und auch jüngere Schülerinnen sollen nach Möglichkeit nicht mehr in die Schulen kommen. Diese werden aber nicht geschlossen. In zwei NRW-Kreisen mit besonders hohen Infektionszahlen gelten ab heute besondere Maßnahmen, etwa nächtliche Ausgangssperren und strengere Regeln für Gottesdienste und Schulen. Der WDR berichtet.



Auch in anderen Bundesländern sind Verschärfungen beschlossen oder geplant, zudem gibt es Sondermaßnahmen für Orte mit deutlich überdurchschnittlichem Infektionsgeschehen.



In Bayern gelten bereits seit Mittwoch strengere Regeln wie Ausgangsbeschränkungen, ein Alkoholverbot in Innenstädten und Ausgangssperren in Hotspots. Eine Übersicht hat der BR.



In Brandenburg soll der Einzelhandel bis auf Lebensmittelläden und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs geschlossen werden. Anvisiert ist außerdem die Einführung des Fernunterrichts ab der 7. Klasse ab dem kommenden Mittwoch. Zudem solle es landesweite Ausgangsbeschränkungen, ein Verbot von Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit und eine Einschränkung von Versammlungen geben. Mehr zum Thema auf der Seite des rbb. In dem besonders betroffenen Kreis Oberspreewald-Lausitz treten ab Montag strengere Regeln in Kraft, dort sind unter anderem Gottesdienste bis auf Weiteres verboten.



Auch in Hessen gelten in mehren Hotspot-Kreisen schärfere Regeln. Die Menschen dort dürfen zwischen 21 Uhr und 5 Uhr ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. Mehr Informationen hat der hr.



Niedersachsen hebt ab Montag die Schulpflicht auf. Eltern könnten ihre Kinder bis zum ordentlichen Beginn der Weihnachtsferien vom Präsenzunterricht befreien, es soll ein "freiwilliges Homeschooling" geben.

Glühweinverbot im Norden

Mecklenburg-Vorpommern hatte bereits in der vergangenen Woche strengere Corona-Maßnahmen in den Kitas und Schulen sowie Alten- und Pflegeheimen eingeführt. Geplant ist, dass lokale Ausgangssperren in Kraft treten, wenn die Inzidenz von 200 Fällen überschritten wird. Wie in den anderen nördlichen Bundesländern gilt auch dort das "Glühweinverbot". Weitere Informationen zu den Regelungen in Norddeutschland finden Sie beim NDR.



Ob die Regelungen bundesweit vereinheitlicht werden, könnte sich morgen entscheiden. Medienberichten zufolge ist für 10 Uhr eine Videoschalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel geplant.

