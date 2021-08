Die Bundespolizei hat mit Kontrollen der Test- und Nachweispflicht für Einreisende begonnen.

Es erfolgten stichprobenartige Kontrollen" sagte etwa ein Sprecher der Bundespolizei in Pirna. Man versuche aber so viele Einreisende wie möglich zu überprüfen. Bayerns Innenminister Herrmann (CSU) sagte, die bayerische Grenzpolizei werde in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Reiserückkehrer aus dem Ausland "im Rahmen der stichprobenartigen Schleierfahndung kontrollieren, um die Einhaltung der verschärften Regeln zu überprüfen. Zum Auftakt der Einreise-Testpflicht hatte Bundesinnenminister Seehofer umfangreiche Kontrollen angekündigt.

Testpflicht gilt seit heute

In Deutschland gilt seit heute eine allgemeine Nachweispflicht für Einreisende. Alle Personen ab zwölf Jahren müssen bei ihrer Ankunft in Deutschland belegen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist, wie es in der Verordnung der Bundesregierung heißt. Dieser Nachweis kann durch eine vollständige Impfung, durch eine Bescheinigung als genesen oder durch ein negatives Testergebnis erbracht werden.



Eine solche Vorgabe gab es bislang schon für alle Flugpassagiere. Nun gilt sie für alle Verkehrsmittel, also auch bei Einreisen per Auto oder Bahn. Mit der Maßnahme soll eine rasante Ausbreitung des Virus im Zuge der Urlaubssaison eingedämmt werden. Bei einem Aufenthalt in Gebieten mit neuen, als besorgniserregend geltenden Virusvarianten ist zudem ein Testnachweis für alle Pflicht. In diesem Fall reicht es nicht, bereits genesen oder geimpft zu sein.



Wer sich nicht an die neuen Regeln hält, muss mit einem Bußgeld rechnen. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, kann es bei krassen Verstößen bis zu 25.000 Euro betragen.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.