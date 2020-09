Altenpflegekräfte haben für ihre erbrachten Leistungen in der Coronavirus-Pandemie bislang rund 700 Millionen Euro als Bonuszahlung erhalten.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin gingen rund 680 Millionen Euro an Pflegeeinrichtungen, weitere 20 Millionen Euro an Dienstleistungsunternehmen. Die Mitte Juli ausbezahlten Beträge müssten inzwischen bei den Pflegekräften angekommen sein, sagte ein Ministeriumssprecher. Die Beschäftigten sollten den Bonus direkt von ihren Arbeitgebern erhalten. Einen zweiten Auszahlungstermin soll es laut Ministerium im Dezember geben.



Pflegekräfte in Krankenhäusern sollen für ihre Arbeit in der Corona-Krise ebenfalls eine Prämie bekommen. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte in Berlin, er werde einen Vorschlag der Deutschen Krankenhausgesellschaft und des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen umsetzen. Dem Vorschlag zufolge sollen höchstens 100.000 Krankenschwestern und Krankenpfleger eine Prämie von bis zu 1.000 Euro bekommen. Wie hoch der Zuschlag tatsächlich ausfällt, richtet sich nach der Belastung, unter der die Mitarbeiter standen.



Die Gewerkschaft ver.di kritisierte, es handele sich um eine Minimallösung. Nur ein kleiner Teil der insgesamt 440.000 Pflegekräfte in den Kliniken werde den Bonus bekommen.