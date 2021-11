SPD, Grüne und FDP haben einen gemeinsamen Gesetzesentwurf zum Umgang mit der Coronavirus-Pandemie vorgelegt.

Einen erneuten Lockdown sowie Schulschließungen soll es demnach nicht mehr geben. Stattdessen sollen Abstandsgebote in öffentlichen Räumen, das Tragen von Masken sowie 3G etwa für Betriebe und Veranstaltungen eingeführt werden können. Corona-Schnelltests sollen wieder kostenlos werden. Die Regelungen sollen zunächst bis zum 19. März 2022 gelten. Die Vorlage soll am Donnerstag in den Bundestag eingebracht werden.



Die geschäftsführende Bundesregierung unterstützt die angestrebte Wiedereinführung kostenloser Corona-Tests. Regierungssprecher Seibert sagte, Bundeskanzlerin Merkel begleite diese Überlegungen durchaus positiv. Sie sei besorgt wegen der negativen Entwicklung bei den Infektionen. Bundesgesundheitsminister Spahn berät nach Angaben seines Hauses bereits mit den Parteien der geplanten Ampelkoalition über einen Neustart der kostenlosen Bürgertests. Dies sei angesichts der derzeitigen vierten Infektionswelle richtig, hieß es.



In Deutschland liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 201,1. Dem Robert Koch-Institut zufolge wurden innerhalb eines Tages 15.513 Neuinfektionen und 33 weitere Todesfälle registriert. Die Hospitalisierungsrate wird mit 3,93 angegeben.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.