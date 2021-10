In den Gesundheitsämtern ist nach Ansicht des deutschen Amtsärzteverbands deutlich zu wenig Personal im Einsatz.

In den ersten drei Wellen der Corona-Pandemie seien Ärztinnen und Ärzte zur Unterstützung der Ämter befristet beschäftigt worden, so die Vorsitzende des Bundesverbands, Teichert, gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dieses Personal sei nun nicht mehr da. Nach wie vor gebe es keine Lösungskonzepte, und die Gesundheitsämter müssten in der Pandemie jedes Mal die Bundeswehr rufen, wenn es eng werde.



Teichert sprach sich dafür aus, den Gesundheitsämtern bei positiv auf Corona Getesteten mitzuteilen, wer von ihnen geimpft sei und wer nicht, um den Ämtern die Nachverfolgung von Kontakten zu erleichtern. Denn dann könnten sich die Behörden zunächst auf die Ungeimpften konzentrieren, argumentierte die Verbandsvorsitzende, weil diese bei den Ansteckungen eine größere Gefahr für andere darstellten.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.