Die deutschen Amtsärztinnen und -ärzte sprechen sich dafür aus, alle Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus zu impfen.

Die Inzidenzen seien bereits jetzt in den niedrigeren Altersgruppen besonders hoch, sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst, Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das werde sich bald in noch jüngere Gruppen verschieben. Zudem hätten gerade die Jungen viele Kontakte. Da sei es doch sinnvoll, sie zu impfen, betonte Teichert.



Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dem jüngsten Bericht des Robert Koch-Instituts zufolge bei den 15- bis 19-Jährigen fast drei Mal so hoch wie im Bevölkerungsdurchschnitt. Für heute meldete das RKI einen leichten Anstieg der Inzidenz in Deutschland auf 15.

