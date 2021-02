Für mehr als 2,3 Millionen Grundschüler beginnt in der kommenden Woche nach den coronabedingten Schulschließungen wieder der Präsenzunterricht.

Die meisten Schulen in Deutschland sind seit Mitte Dezember geschlossen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, öffnen am Montag die Einrichtungen in elf Bundesländern. In Sachsen sind die Schulen bereits seit Anfang der Woche geöffnet, eine Schulpflicht besteht jedoch nicht. In Niedersachsen sind Grundschüler seit Januar im sogenannten Wechselbetrieb.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.