Die Apotheken in Deutschland können wegen einer Sicherheitslücke momentan keine digitalen Corona-Impfzertifikate mehr ausstellen. Viele Geimpfte müssen sich deshalb bei Reisen zunächst mit ihrem Impfpass behelfen.

Seit Mitte Juni gibt es den digitalen Impfpass für vollständig geimpfte Bürgerinnen und Bürger. Mehr als zwei Drittel aller Apotheken bieten den Service an. Doch nach Bekanntwerden einer Sicherheitslücke musste die Ausstellung von digitalen Impfzertifikaten in Apotheken nun vollständig eingestellt werden, wie der Deutsche Apothekerverband mitteilte. Dies sei nach Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium geschehen. Grund ist demnach ein technisches Problem beim Robert Koch-Institut, das QR-Codes für die digitalen Impfpässe ausstellt. Zum Nachweis der Sicherheits-Panne hätten IT-Experten mit Hilfe gefälschter Dokumente einen Gastzugang für einen nicht existierenden Apotheken-Inhaber erzeugt. Unter der gefälschten Identität seien dann zwei Impfzertifikate ausgestellt worden. Das Handelsblatt hatte zuerst darüber berichtet.

Impfzentren und Arztpraxen nicht betroffen

Wie das Bundesgesundheitsministerium erklärte, ist die Ausgabe von Impfzertifikaten in Arztpraxen und Impfzentren nicht betroffen. Doch nicht jeder Hausarzt stellt die Zertifikate aus und in Impfzentren können nur diejenigen die Daten für den digitalen Impfpass erhalten, die dort auch vollständig geimpft wurden. Viele Geimpfte, die noch kein Impfzertifikat haben, müssen sich also erstmal mit dem gelben Impfpass aus Papier behelfen, wenn sie in den nächsten Tagen verreisen wollen.

Sicherheitsprüfung dauert an

Wann der Service in den Apotheken wieder aufgenommen werden kann, steht nach Angaben des Verbandes noch nicht fest. Es werde derzeit geprüft, ob und wenn ja, welche Sicherheitsmechanismen gegen Missbrauch implementiert werden könnten, teilte der DAV mit. Es sei aber davon auszugehen, dass die bisher ausgestellten mehr als 25 Millionen Impfzertifikate alle von rechtmäßig registrierten Apotheken stammten.



Wie das Fachportal Apotheke adhoc berichtet, könnte sich die Auswertung länger hinziehen. In dieser Woche ist jedenfalls nicht damit zu rechnen, dass die Apotheken den Service wieder aufnehmen.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.