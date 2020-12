Angesichts der hohen Zahl an Corona-Infektionen und Todesfällen in Deutschland rückt ein harter Lockdown nach Weihnachten näher. Bundeskanzlerin Merkel warb für weitreichende Schließungen von Geschäften um den Jahreswechsel. NRW-Ministerpräsident Laschet sprach sich für einen bundesweiten zweiwöchigen Lockdown ab dem 27. Dezember aus.

Merkel forderte im Bundestag zudem kurzfristige Gegenmaßnahmen wie einen früheren Beginn der Weihnachtsferien. Unterstützung kam auch von Seiten der CDU-Ministerpräsidenten. Der nordrhein-westfälische Landeschef Laschet meinte dazu, von Weihnachten bis zum Ende der Ferien könne das Land am ehesten komplett heruntergefahren und so die Ausbreitung der Pandemie effektiv gestoppt werden. Außerden könne man in dieser Zeit die Schäden für die Bildung sowie für Wirtschaft und Arbeitsplätze so gering halten wie in keiner anderen Zeit des Jahres. Er forderte zudem eine "gemeinsame deutsche Antwort" auf die steigenden Infektionszahlen. Alleingänge von Ländern in dieser Phase seien falsch. Auch die Schul-Frage müsse man entsprechend unter den 16 Ländern beraten, so Laschet. Hier gebe es verschiedene Positionen. In Nordrhein-Westfalen wurde der Beginn der Weihnachtsferien bereits vorgezogen. Ob diese auch verlängert werden, ließ Schulministerin Gebauer zunächst offen. Sie verwies auf einen möglichen baldigen Krisengipfel von Bund und Ländern. Eine Sprecherin der Bundesregierung bestätigte, dass alle Seiten im Gespräch seien. Einen konkreten Termin für ein weiteres Treffen gibt es bislang aber nicht.

Bund-Länderkonferenz am Sonntag?

Medienberichten zufolge wollen die CDU-geführten Bundesländer die Einberufung einer Ministerpräsidentenkonferenz in die Wege leiten. Wie ntv und RTL unter Berufung auf Länderkreise melden, soll die Runde dann am Sonntag zusammenkommen, um über eine Verschärfung des Lockdowns zu beraten.



Nach der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina plädieren immer mehr Politiker dafür, im Kampf gegen die hohen Infektionszahlen nach Weihnachten einschneidende Einschränkungen zu erlassen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sagte der Deutschen-Presse-Agentur, man brauche einen echten Jahreswechsel-Lockdown, um eine Perspektive hin zu mehr Normalität zu erarbeiten. Von Weihnachten bis zum Ende der Ferien im neuen Jahr könne das Land am ehesten komplett heruntergefahren werden. Die Schäden für Bildungschancen von Kindern sowie für Wirtschaft und Arbeitsplätze seien so gering wie in keiner anderen Zeit des Jahres. Auch der Deutsche Städtetag hält die Zeit nach den Feiertagen für ideal. Führende Virologen fordern indes schon vor Weihnachten einen Lockdown und warnen vor den Folgen von Lockerungen an den Weihnachtstagen.

