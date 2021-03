Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlungen für die Verwendung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca geändert.

So sollen Menschen, die eine Infektion bereits durchgemacht haben, frühestens sechs Monate nach der Diagnose das Vakzin erhalten, allerdings nur eine Dosis. Eigentlich sind bei dem AstraZeneca-Mittel zwei Impfungen notwendig. Die STIKO-Experten empfehlen zudem, den Impfstoff für alle Altersgruppen - und damit auch für Über-65-Jährige - freizugeben. Zur Begründung hieß es, es gebe nun robuste Ergebnisse und Daten durch die breite Anwendung des Impfstoffs in England und Schottland.



Das Paul-Ehrlich-Institut teilte in seinem jüngsten Sicherheitsbericht am Abend mit, beim Produkt von AstraZeneca sei die Melderate unerwünschter Reaktionen höher. Dies könne aber auch mit der erhöhten medialen Aufmerksamkeit für den Impfstoff zusammenhängen. In Großbritannien gebe es bei den gemeldeten Nebenwirkungen kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Vakzinen.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.