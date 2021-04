Bundeskanzlerin Merkel hält einen kurzen und einheitlichen Lockdown in Deutschland für geboten, um die Zahl der Corona-Infektionen zu senken. Regierungssprecherin Demmer sagte in Berlin, die derzeitige Vielfalt der beschlossenen Regeln trage nicht zur Sicherheit und zur Akzeptanz bei.

Sie betonte, das Ziel sei eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Noch besser wäre ein Wert von 50 oder bestenfalls von unter 30. Derzeit liegt die Inzidenz bei 110. Demmer ergänzte, richtig sei ein gemeinsames Vorgehen. Dazu würden bereits Gespräche geführt, die man nun abwarte. Es gebe aber derzeit erkennbar keine Mehrheit dafür, die nächste Ministerpräsidentenkonferenz vorzuziehen. Bund und Länder wollen am kommenden Montag wieder über das weitere Vorgehen beraten.

Söder für gesetzliche Verankerung der "Notbremse"

CSU-Chef Söder sagte im ZDF, er halte einen kurzen, konsequenten Lockdown für möglich. Dieser ergebe allerdings nur dann Sinn, wenn alle mitmachten. Er kritisierte, bei den SPD-Ländern, aber bei auch einigen CDU-geführten Ländern sehe er dafür keine Bereitschaft. Söder hat sich schon mehrfach für bundeseinheitliche Regeln ausgesprochen. Im ZDF schlug er vor, man könne etwa die sogenannte "Notbremse" bundesgesetzlich verankern. Die Notbremse sieht vor, dass Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden, wenn die Inzidenz drei Tage in Folge über 100 liegt.



Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Brinkhaus, sprach sich ebenfalls für ein bundeseinheitliches Vorgehen in der Corona-Pandemie aus. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), dies gelte beispielsweise mit Blick auf die Schulen und Kitas. Es müsse jetzt eine Entscheidung getroffen werden, wie es nach den Osterferien weitergehe. Insofern unterstütze er die Forderung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet, dass sich Bund und Länder früher zusammensetzen sollten. Dies gelte allerdings nur, wenn es zu einer Entscheidung komme und man sich nicht wieder zwölf Stunden bespreche mit einem kleinen Ergebnis, meinte Brinkhaus.

Kritik an Forderungen

Von Seiten der Länderchefs kam jedoch auch Kritik an Laschets Vorschlägen. Berlins Regierender Bürgermeister Müller lehnte es ab, die für den kommenden Montag geplante Ministerpräsidentenkonferenz vorzuziehen und über schärfere Corona-Regeln zu beraten. Dazu seien zu viele Fragen offen, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Ähnlich äußerte sich der saarländische Ministerpräsident Hans von der CDU.



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer plädierte für die Einhaltung der Notbremse, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig von der SPD argumentierte gegen einen vorgezogenen Termin mit dem Hinweis auf eine ausreichende Vorbereitungszeit für die Bund-Länder-Runde.



Unterstützung erfuhr Laschet von seinem Partei- und Amtskollegen Bouffier aus Hessen. Die aktuelle Lage sei unsicher, die Intensivstationen hätten immer weniger Kapazitäten. In einer solchen Situation sei Vorsicht geboten. Zustimmung für einen erneuten Lockdown kam auch aus Sachsen.

Mehr Rechte für Geimpfte?

Nach Gesundheitsminister Spahn hat sich auch Bundesjustizministerin Lambrecht dafür ausgesprochen, Menschen, die gegen das Coronavirus geimpft sind, mehr Freiheiten einzuräumen. Die SPD-Politikerin sagte der "Bild"-Zeitung, wenn wissenschaftlich belegt werde, dass von Geimpften keine höhere Gefahr für andere ausgehe als von negativ getesteten Personen, entfalle eine wichtige Begründung für die Einschränkung ihrer Grundrechte. Deshalb sei es ein logischer Schritt, Geimpfte in Zukunft mit dieser Personengruppe gleichzustellen. Dies hatte am Wochenende auch Spahn angeregt und war damit auf ein geteiltes Echo gestoßen.



Mehr zur Frage, ob Geimpfte weiter ansteckend sein könne, finden Sie hier.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.