Angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen haben die Niederlande den bislang härtesten Lockdown für ihr Land verhängt.

Premierminister Rutte sagte in einer Fernsehansprache, die Maßnahmen treten ab Mitternacht in Kraft und sollen bis zum 19. Januar andauern. Das Land werde fünf Wochen abgeriegelt. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie müssen in den Niederlanden auch die Geschäfte - außer für den täglichen Bedarf - schließen. Das Land reagiert damit auch auf die jüngste Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland. Viele niederländische Kommunen fürchteten, dass Deutsche zu Weihnachtseinkäufen über die Grenze fahren könnten.



Ab Montagnacht müssen auch Kinos, Theater und Museen schließen, ebenso Friseure, Fitnessstudios und Schwimmbäder. Bürger dürfen sich pro Tag nur noch mit zwei anderen Personen treffen - lediglich zu Weihnachten sind drei Gäste erlaubt. Ab Mittwoch werden zudem die Schulen und Kitas geschlossen. Von Auslandsreisen wird bis Mitte März dringend abgeraten.



Rutte erklärte, dass dies gerade vor Weihnachten eine sehr harte Botschaft sei. Doch man habe keine Wahl. Die Lage sei ernst, die Krankenhäuser könnten dem Druck kaum noch standhalten. Wie in Deutschland waren die Infektionszahlen auch in den Niederlanden zuletzt deutlich gestiegen.

Italien plant ähnliche Maßnahmen wie in Deutschland

Italien erwägt über Weihnachten einen ähnlichen Lockdown wie Deutschland - mit dem "Modello Merkel" soll eine dritte Viruswelle verhindert werden. "Modello Merkel" - über diesen Begriff wird in den italienischen Medien derzeit ausführlich diskutiert. Eine plötzliche Kehrtwende in der öffentlichen Debatte, waren doch zuletzt eher weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen im Gespräch. Doch die gestrigen Bund-Länder-Beschlüsse hierzulande haben die Regierung in Rom offenbar dazu angeregt, über ähnliche Maßnahmen auch im eigenen Land nachzudenken, berichtet etwa die Tageszeitung "Il Messaggero".

Ministerpräsident Conte: "Wachsam auch an Weihnachten"

Demnach könnte ganz Italien vom 24. Dezember bis mindestens 2. Januar zu einer sogenannten "roten Zone" erklärt werden. Damit würden bestehende Ausgangsbeschränkungen und Schließungen von Geschäften und Gaststätten ausgeweitet. Eine Entscheidung wird den Berichten zufolge nach Gesprächen von Ministerpräsident Conte mit seinem Kabinett und wissenschaftlichen Beratern am Abend erwartet. Laut der Zeitung "La Repubblica" gab es bereits gestern erste Beratungen zum "Modello Merkel". Zugleich rief Conte die Bürgerinnen und Bürger auf Facebook dazu auf, auch und gerade an Weihnachten wachsam zu bleiben, um Ansteckungen zu verhindern. Am Sonntag waren zahlreiche Italiener zum Einkaufen in die Innenstädte geströmt, nachdem einige Beschränkungen gelockert worden waren. Aktuell ist Italien das Land mit den meisten Corona-Toten in Europa.

Weitere europäische Länder verschärfen Schutzmaßnahmen

In der britischen Hauptstadt London gilt die höchste Warnstufe. Restaurants, Pubs, Theater und Kinos werden wieder geschlossen. Die tschechische Regierung verschärft von Freitag an die Auflagen für Unternehmen und öffentliche Versammlungen.



Die türkische Regierung erlässt über Silvester und Neujahr eine mehrtägige Ausgangssperre. An Wochenenden und werktags ab 21 Uhr gilt das Ausgangsverbot bereits. Supermärkte sind zu bestimmten Zeiten geöffnet.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.