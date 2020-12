Angesichts der hohen Zahl an Corona-Infektionen und Todesfällen in Deutschland rückt ein harter Lockdown nach Weihnachten näher.

Bundeskanzlerin Merkel warb im Bundestag eindringlich für weitreichende Schließungen von Geschäften um den Jahreswechsel. Sie forderte zudem kurzfristige Gegenmaßnahmen wie einen früheren Beginn der Weihnachtsferien. Unterstützung kam auch von Seiten der CDU-Ministerpräsidenten. Der nordrhein-westfälische Landeschef Laschet meinte dazu, von Weihnachten bis zum Ende der Ferien könne das Land am ehesten komplett heruntergefahren und so die Ausbreitung der Pandemie effektiv gestoppt werden. Außerden könne man in dieser Zeit die Schäden für die Bildung sowie für Wirtschaft und Arbeitsplätze so gering halten wie in keiner anderen Zeit des Jahres. In Nordrhein-Westfalen wurde der Beginn der Weihnachtsferien bereits vorgezogen. Ob diese auch verlängert werden, ließ Schulministerin Gebauer zunächst offen. Sie verwies auf einen möglichen baldigen Krisengipfel von Bund und Ländern. Eine Sprecherin der Bundesregierung bestätigte, dass alle Seiten im Gespräch seien. Einen konkreten Termin für ein weiteres Treffen gibt es bislang aber nicht.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.