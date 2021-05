Wegen der dramatischen Pandemieentwicklung in Indien haben nun auch die USA ein Einreiseverbot für Menschen aus diesem Land verhängt.

Die Maßnahme tritt am kommenden Dienstag in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit, wie aus einer Verfügung von US-Präsident Biden hervorgeht. Nicht mehr einreisen dürfen dann Ausländer, die in den vorangegangen 14 Tagen in Indien waren. Ausgenommen sind amerikanische Staatsbürger, Ausländer mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht in den USA, Diplomaten sowie bestimmte weitere Personengruppen.



Zuvor hatten bereits zahlreiche andere Staaten Einreisen aus Indien weitgehend untersagt, darunter Deutschland. In Indien wurde gestern erneut ein weltweiter Höchstwert an neuen Infektionen binnen eines einzigen Tages erfasst; es waren mehr als 386.000.

