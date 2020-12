Der Virologe Drosten hält schärfere Corona-Auflagen und einen baldigen Lockdown in Deutschland für dringend geboten.

Er sagte im NDR-Podcast "Coronavirus-Update", die Wahrscheinlichkeit sei sehr groß, dass die Zahl der Infektionen in den Weihnachtsferien steige. Wenn man jetzt nicht handle, drohe dann Ende Januar und im gesamten Februar ein Lockdown, der die Wirtschaft massiv schädige. Drosten ist einer der Experten, die an der jüngsten Stellungnahme der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina mitgewirkt haben. Sie plädieren dafür, die Feiertage und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown zu nutzen. Demnach soll das öffentliche Leben von Weihnachten bis mindestens 10. Januar 2021 weitgehend ruhen.



In Bayern gilt ab heute der Katastrophenfall, der Ausgangsbeschränkungen und Wechselunterricht ab der achten Klasse vorsieht. In Sachsen werden von Montag an Schulen, Kitas sowie große Teile des Einzelhandels geschlossen. Weitere Bundesländer haben Auflagen erlassen, die unter anderem für die Zeit von Weihnachten bis Neujahr gelten.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.