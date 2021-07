Die Corona-Pandemie hat sich negativ auf die Ausbildung von Geflüchteten ausgewirkt.

Das ergab eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages unter 70 Wirtschaftsorganisationen, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten. Demnach sind Migrantinnen und Migranten stärker von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen als andere Bevölkerungsschichten. Dies liege hauptsächlich an der schlechten technischen Ausstattung der Geflüchteten. So sei Online-Unterricht wegen fehlender Laptops oder schwacher Internetverbindungen in vielen Fällen nicht möglich gewesen, hieß es. Insgesamt beeinträchtigten vor allem die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen die Integration der Menschen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.