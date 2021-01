Der französische Premierminister Castex hat strengere Maßnahmen bekanntgegeben, um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Die Ausgangssperre werde landesweit von 20 auf 18 Uhr vorgezogen, teilte Castex in Paris mit. Dies solle von Samstag an für zunächst 15 Tage gelten. In den Regionen, in denen dies bereits der Fall sei, gebe es deutlich weniger Neuinfektionen. Ingesamt sei die Situation angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen besorgniserregend. Der Druck auf die Krankenhäuser sei dementsprechend hoch. Zudem betonte Castex, dass Schulen geöffnet bleiben sollten. Dafür hat Gesundheitsminister Véran bereits groß angelegte Tests angekündigt. Nach seinen Worten sollen sich monatlich bis zu eine Million Schüler ab sechs Jahren sowie ihre Lehrer Corona-Tests unterziehen. Ferner sollen wegen der zuerst in Großbritannien aufgetretenen mutierten Virus-Variante Einreisende stärker kontrolliert werden.



Frankreich verzeichnet mehr als 69.000 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

