In Frankreich ist in der Region Paris und acht weiteren Ballungsräumen wegen der Corona-Pandemie eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten.

Von heute an dürfen die Menschen ihre Häuser zwischen 21 Uhr und sechs Uhr morgens nicht mehr verlassen. Ausnahmen gelten unter anderem für die Pflege von Angehörigen, für Fahrten zur Arbeit sowie das Ausführen eines Hundes.

Auch Marseille ist betroffen

Betroffen von der Ausgangssperre sind neben Paris mit der umliegenden Region Île-de-France auch Marseille, Lyon, Lille, Rouen, Saint-Etienne, Grenoble, Toulouse und Montpellier. In Frankreich waren die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen und lagen zuletzt bei 25- bis 30.000 neu gemeldeten Fällen pro Tag.



Wenige Stunden vor Beginn der Ausgangssperre kippte ein Gericht in Toulouse eine lokale Regelung zur Eindämmung der Corona-Infektion gestoppt. Das Verwaltungsgericht wies eine Anordnung der Behörden zur Schließung von Bars und zu strikten Auflagen für Restaurants als zu weitgehend zurück.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.