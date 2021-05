Baden-Württemberg gibt die Impfstoffe gegen Covid-19 ab kommenden Montag in Arztpraxen für alle Alters- und Berufsgruppen frei.

In den Impfzentren soll es allerdings bei dem bisherigen Verfahren bleiben und eine festgelegte Reihenfolge eingehalten werden, hieß es von der Landesregierung in Stuttgart. Bayern plant ebenfalls, ab dem kommenden Montag die Priorisierung für alle Impfstoffe bei Hausärzten aufzuheben. Das kündigte Ministerpräsident Söder nach Angaben von Teilnehmern in einer Rede bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in München an.



Bislang sind nur die Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson unabhängig von der Priorisierung freigegeben. Für die anderen Vakzine soll das bundesweit ab Juni der Fall sein. Kritik an der Aufhebung der Impfriosierungen äußerte der saarländische Linken-Politiker Lafontaine. Es gebe zum Beispiel noch zu viele Menschen über 70 und 80 Jahre, die noch nicht geimpft seien, sagte er in Saarbrücken. Auch die Deutsche Gesellschaft für Immunologie warnte vor einer raschen Aufhebung der Impf-Priorisierung. Wenn man jetzt zu schnell freigebe, schütze man nicht gut und früh genug die Menschen, die den Schutz am nötigsten hätten, sagte der Generalsekretär Watzl der Augsburger Allgemeinen.



Bislang sind nur die Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson unabhängig von der Priorisierung freigegeben. Für die anderen Präparate soll das bundesweit ab Juni der Fall sein; Bayern hatte eine schnellere Freigabe angekündigt.



Dort will die Landesregierung auch weitere Öffnungsschritte vollziehen: In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 sollen ab dem 21. Mai Freibäder wieder öffnen - für Personen mit negativem Schnelltest und festgelegtem Termin. Außerdem sollen auch Kulturveranstaltungen im Freien mit begrenzter Besucherzahl wieder erlaubt sein.

