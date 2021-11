Baden-Württembergs Gesundheitsminister Lucha hält eine Impfpflicht für Pflegekräfte für geboten.

Man habe lange auf Appelle und die Einsicht der Menschen gesetzt, sagte der Grünen-Politiker vor den Beratungen der Gesundheitsminister. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, in sensiblen Bereichen wie etwa dem Gesundheits-, Erziehungs- und Bildungswesen eine Impfflicht zu fordern. Tägliches Testen löse das Problem nicht. Hamburgs Gesundheitssenatorin Leonhard forderte im Deutschlandfunk eine gesetzliche Grundlage für eine Testpflicht für ungeimpftes Pflegepersonal. Der geschäftsführende Kanzleramtsminister Braun sagte im ZDF, in Thüringen und Sachsen seien die Krankenhäuser schon massiv belastet.



Bei ihrem zweitägigen Treffen in Lindau am Bodensee wollen die Gesundheitsminister den Corona-Kurs für den Winter abstecken.

