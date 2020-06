Die rund 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen sollen nach den Sommerferien wieder jeden Tag zum Unterricht in die Schule gehen.

Alle rund 5500 Schulen in dem Bundesland kehren dann in den Regelbetrieb zurück, kündigte Schulministerin Gebauer in Düsseldorf an. Sollte an einzelnen Schulen wegen des Corona-Infektionsschutzes phasenweise kein Präsenzunterricht möglich sein, finde Unterricht auf Distanz statt.



Auch die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Prien erklärte, nach den Sommerferien solle an allen Schulen wieder regulärer Unterricht stattfinden. Dabei werde das Abstandsgebot zwischen den Schülern teilweise aufgehoben.



Nach Angaben der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, bereiten sich die Bundesländer grundsätzlich auch darauf vor, dass es im Zuge der Corona-Pandemie erneut zu flächendeckenden Schulschließungen kommen kann.

