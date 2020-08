Bayern führt zum Beginn des neuen Schuljahres eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts ein.

Das teilte Ministerpräsident Söder nach Beratungen mit Eltern, Lehrern und Schülern in München mit. Die Maskenpflicht werde zunächst für neun Schultage gelten. Sollten die Infektionszahlen danach auf hohem Niveau bleiben, könne sie jedoch auch regional verlängert werden. Die Landesregierung will so den sogenannten Regelbetrieb an den Schulen sicherstellen. Nur Grundschüler und Lehrkräfte müssen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.



Bisher galt eine Maskenpflicht im Unterricht nur an weiterführenden und berufsbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen. Sie wird jedoch mit dem heutigen Tag beendet. Auf Schulhöfen und in Schulgebäuden ist in allen Bundesländern ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht.