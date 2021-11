Angesichts weiter steigender Corona-Infektionszahlen ruft Bayern erneut den landesweiten Katastrophenfall aus.

Nach einer Mitteilung der Staatskanzlei in München ordnete Ministerpräsident Söder die Feststellung des Katastrophenfalls ab dem 11. November an. Das Corona-Infektionsgeschehen entwickele sich derzeit sehr dynamisch, hieß es weiter. In vielen Krankenhäusern seien bereits jetzt keine oder nur noch sehr wenige Kapazitäten verfügbar. Söder betonte, man habe zwar mit Masken, Abstand halten, 3G und auch 2G ordentliche Instrumentarien. Es könnte aber sein, dass das nicht ausreiche. Deshalb brauche man für den Winter einen Notfallplan.



Die Feststellung des Katastrophenfalls ermöglicht eine koordinierte und strukturierte Vorgehensweise aller im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen und Organisationen. Der Katastrophenfall wurde in Bayern in der Corona-Pandemie bereits im Dezember vergangenen Jahres ausgerufen und Anfang Juni aufgehoben.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.