In Bayern gilt künftig in Regionen mit einer hohen Corona-Infektionszahl eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz.

Ministerpräsident Söder sagte nach einer Sitzung des Landeskabinetts in München, in Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern müssten dann alle Anwesenden geimpft, genesen oder auf eine Corona-Infektion negativ getestet sein. Die Regelung soll am Samstag in Kraft treten. Betroffen sind Städte und Landkreise, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz über 300 liegt und die Intensivbetten zu mindestens 80 Prozent ausgelastet sind. Nach aktuellem Stand wären dies 27 Landkreise und Städte. Das bayerische Kabinett beschloss außerdem, dass Schüler nach den Herbstferien wieder eine Maske im Unterricht tragen müssen.



Auch Hessen verschärft angesichts der angespannten Corona-Lage seine Maßnahmen. In Pflegeheimen muss sich das nicht geimpfte oder genesene Personal ab Montag täglich testen lassen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.